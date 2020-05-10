Finalde Sivas'ı devirdi! Şampiyon Kasımpaşa - Son dakika ESPOR haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler ESPOR Finalde Sivas'ı devirdi! Şampiyon Kasımpaşa

Finalde Sivas'ı devirdi! Şampiyon

Finalde Sivas'ı devirdi! Şampiyon Kasımpaşa

Son dakika haberleri... ve beIN Sports tarafından ilk kez düzenlenen E-Futbol Kupası'nda şampiyon oldu. yönetimindeki lacivert-beyazlılar, finalde Erdoğan Yeşilyurt'un yönettiği 'u 2-0'lık seriyle mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Corona virüsü nedeniyle futbolun durduğu dönemde ve beIN Sports'un katkılarıyla düzenlenen E-Futbol Kupası'nda şampiyon belli oldu.

'de ilk kez düzenlenen turnuvanın finalinde 'u 2-0'lık seriyle mağlup eden şampiyonluğa uzandı.

Lacivert-beyazlı takımı yöneten , Erdoğan Yeşilyurt yönetimindeki Sivasspor'a karşı ilk maçı 4-2, ikinci maçı da 2-1 kazanarak mutlu sona ulaştı.

FİNALE NASIL GELDİLER?
Anıl Koç'lu Kasımpaşa finale gelene kadar sırasıyla , , ve 'yi eledi. Erdoğan Yeşilyurt'lu Sivasspor ise , FK ve 'u devirip Kasımpaşa'nın rakibi olmuştu.

"KASIMPAŞA TARAFTARINA ARMAĞAN EDİYORUM"
Şampiyonluğa ulaşan Anıl Koç, "Hepimiz için çok güzel bir organizasyon oldu. Erdoğan'ı da tebrik ediyorum. Şans benim yanımdaydı. Bu galibiyeti bütün Kasımpaşa taraftarına, semtine armağan etmek istiyorum. Koita'yla hat-trick yaptığımda ona mesaj atıp söyledim. 'İnşallah finalde kazanırsın.' demişti. Çok güzel bir turnuva oldu. Bir daha yaparsanız, yine gelirim" dedi.

DERBİDE ZAFER FENERBAHÇE'NİN!

Öte yandan turnuvanın çeyrek finalinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun yönettiği Fenerbahçe, Emre Akbaba'nın yönettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertlileri yarı finale taşıyan golü 84. dakika kaydetti. Fenerbahçe daha sonra yarı finalde Kasımpaşa'ya elendi.

  1. 10.05.2020
  2. Güncelleme: 10.05.2020 18:33
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