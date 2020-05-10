Finalde Sivas'ı devirdi! Şampiyon Kasımpaşa

Corona virüsü nedeniyle futbolun durduğu dönemde Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports'un katkılarıyla düzenlenen E-Futbol Kupası'nda şampiyon belli oldu.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen turnuvanın finalinde Sivasspor'u 2-0'lık seriyle mağlup eden Kasımpaşa şampiyonluğa uzandı.

Lacivert-beyazlı takımı yöneten Anıl Koç, Erdoğan Yeşilyurt yönetimindeki Sivasspor'a karşı ilk maçı 4-2, ikinci maçı da 2-1 kazanarak mutlu sona ulaştı.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Anıl Koç'lu Kasımpaşa finale gelene kadar sırasıyla Beşiktaş, Başakşehir, Alanyaspor ve Fenerbahçe'yi eledi. Erdoğan Yeşilyurt'lu Sivasspor ise Antalyaspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'u devirip Kasımpaşa'nın rakibi olmuştu.

"KASIMPAŞA TARAFTARINA ARMAĞAN EDİYORUM"

Şampiyonluğa ulaşan Anıl Koç, "Hepimiz için çok güzel bir organizasyon oldu. Erdoğan'ı da tebrik ediyorum. Şans benim yanımdaydı. Bu galibiyeti bütün Kasımpaşa taraftarına, semtine armağan etmek istiyorum. Koita'yla hat-trick yaptığımda ona mesaj atıp söyledim. 'İnşallah finalde kazanırsın.' demişti. Çok güzel bir turnuva oldu. Bir daha yaparsanız, yine gelirim" dedi.

DERBİDE ZAFER FENERBAHÇE'NİN!

Öte yandan turnuvanın çeyrek finalinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun yönettiği Fenerbahçe, Emre Akbaba'nın yönettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertlileri yarı finale taşıyan golü 84. dakika Vedat Muriqi kaydetti. Fenerbahçe daha sonra yarı finalde Kasımpaşa'ya elendi.