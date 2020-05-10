Finalde Sivas'ı devirdi! Şampiyon Kasımpaşa
Son dakika haberleri... Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports tarafından ilk kez düzenlenen E-Futbol Kupası'nda şampiyon Kasımpaşa oldu. Anıl Koç yönetimindeki lacivert-beyazlılar, finalde Erdoğan Yeşilyurt'un yönettiği Sivasspor'u 2-0'lık seriyle mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
Corona virüsü nedeniyle futbolun durduğu dönemde Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports'un katkılarıyla düzenlenen E-Futbol Kupası'nda şampiyon belli oldu.
Türkiye'de ilk kez düzenlenen turnuvanın finalinde Sivasspor'u 2-0'lık seriyle mağlup eden Kasımpaşa şampiyonluğa uzandı.
Lacivert-beyazlı takımı yöneten Anıl Koç, Erdoğan Yeşilyurt yönetimindeki Sivasspor'a karşı ilk maçı 4-2, ikinci maçı da 2-1 kazanarak mutlu sona ulaştı.
FİNALE NASIL GELDİLER?
Anıl Koç'lu Kasımpaşa finale gelene kadar sırasıyla Beşiktaş, Başakşehir, Alanyaspor ve Fenerbahçe'yi eledi. Erdoğan Yeşilyurt'lu Sivasspor ise Antalyaspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'u devirip Kasımpaşa'nın rakibi olmuştu.
"KASIMPAŞA TARAFTARINA ARMAĞAN EDİYORUM"
Şampiyonluğa ulaşan Anıl Koç, "Hepimiz için çok güzel bir organizasyon oldu. Erdoğan'ı da tebrik ediyorum. Şans benim yanımdaydı. Bu galibiyeti bütün Kasımpaşa taraftarına, semtine armağan etmek istiyorum. Koita'yla hat-trick yaptığımda ona mesaj atıp söyledim. 'İnşallah finalde kazanırsın.' demişti. Çok güzel bir turnuva oldu. Bir daha yaparsanız, yine gelirim" dedi.
DERBİDE ZAFER FENERBAHÇE'NİN!
Öte yandan turnuvanın çeyrek finalinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun yönettiği Fenerbahçe, Emre Akbaba'nın yönettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertlileri yarı finale taşıyan golü 84. dakika Vedat Muriqi kaydetti. Fenerbahçe daha sonra yarı finalde Kasımpaşa'ya elendi.
- 10.05.2020
- Güncelleme: 10.05.2020 18:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Finalde Sivas'ı devirdi! Şampiyon Kasımpaşa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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