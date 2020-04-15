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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Demir’e karşı

Cedi Osman Demir’e karşı

Türkıye'nın 'deki gururu , hünerlerini bilgisayarda gösterecek. Yıldız oyuncu, @'da ünlü yayıncı Berke 'Thaldrin' Demir'e meydan okuyacak.

Türkıye'nın 'deki gururu , hünerlerini bilgisayarda gösterecek. Yıldız oyuncu, @'da ünlü yayıncı Berke 'Thaldrin' Demir'e meydan okuyacak. Mücadele yarın saat 20.00'de Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak
  1. 15.4.2020
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