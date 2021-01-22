Dadaş kaçamadı

Süper Lig'de bu sezon evinde kazanamayan tek takım olan Erzurumspor, ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle dönen Dadaşlar, güçlü rakibi karşısında maça hızlı başlayan taraf oldu. 24'te sağ kanattan gelen Aatif, meşin yuvarlağı Gomes'e doğru gönderdi ancak kaleci Marafona topu kontrol etti. Erzurum 31'de golü buldu. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Cenk Ahmet'in kale direğinin arkasına gönderdiği topa, Emrah bekletmeden vurdu ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.



5 MAÇ SONRA

İkinci yarıda Akdeniz ekibi, 58'de beraberliği buldu. Ceza sahası önünde Aatif'in kaptığı topu alan Bakasetas, sert vuruşunda ağları havalandırdı: 1-1. 63'te Davidson ve 78'te Babacar, net fırsatları harcadı. Alanya'da 90+1'de Tzavellas kırmızı gördü ve maç 1-1 sona erdi. Erzurumspor yenilmezlik serisini 2 maça yükseltirken, turuncu-yeşilliler ise deplasmanda üst üste 5 yenilginin ardından ilk puanını aldı.



BAKKAL: 3 PUANI HAK ETTİK

Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Alanya karşısında oyundan memnun; sonuçtan memnun olmadığını söyledi. Bakkal, "Pozisyon vermeden puan vermek üzücü" diye konuştu.



TOKATLI: FIRSATLARI HARCADIK

Alanya Teknik Sorumlusu Semih Totaklı, zeminden yakınırken, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini vurguladı. Tokatlı, "Son dakikaya kadar reaksiyon gösterdik ve kazanmak istedik" dedi.