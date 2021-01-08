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Erzurum'dan çifte bomba

Mavi-beyazlılar, Farnolle’ün yerine Polonyalı kaleci Szumski’yi düşünüyor ’ta kadro dışı kalan stoper İsimat-Mirin için kiralık formülü masada.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:39 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Erzurum'dan çifte bomba

'de 17 maç sonunda dipten kurtulamayan , kadrosunu güçlendirmek için 'ın raporu doğrultusunda hareket edecek. Dadaşlar'da kaleci Farnolle'ün yerine Polonyalı file bekçisi gündeme alınacak. Bu sezon Rakow'un 'nde ikinciliğe yükselmesinde önemli bir pay sahibi olan 28 yaşındaki kaleci, 12 lig ve 2 kupa maçında kalesinde 13 gol gördü ve ligin en az gol yiyen file bekçilerinden birisi oldu. Mavi-beyazlılar, kontratı sezon sonu bitecek 1.94 boyundaki eldiveni uygun fiyata kadrosuna katmak istiyoR.

BEŞİKTAŞ TAMAM, SIRA MIRIN'DE
Erzurumspor, 'ta kadro dışı bırakılan Isimat- Mirin'e de talip oldu. Erzurum ekibi, 29 yaşındaki stoperi ilk aşamada sezon sonuna kadar kiralık istiyor. Tecrübeli stoper teklifi kabul ederse transfere onay verilecek. Beşiktaş'ın 2019'da devre arasında 'den 350 bin euro bedelle aldığı Fransız oyuncu, 14 maçta forma giydi. Geçen sezon 'da 'a kiralan Mirin, bu sezon teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılırken, takımla 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

HOLLANDALI DARRI DE ERZURUM YOLUNDA
Transfere hızlı giren BB.Erzurumspor, 'ten ayrılan Darri ile de anlaştı. Geçen sezon . Lig'de Karagümrük'le şampiyonluk sevinci yaşayan ve takımın Süper Lig'e yükselmesinde katkısı olan Darri'nin ismi sezon öncesi ile de almıştı. 26 yaşındaki Hollandalı sol kanat, kırmızı- siyahlılarda 5 maçta süre aldı ve lig sürerken kontratını karşılıklı feshetti.

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