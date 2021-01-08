Erzurum'dan çifte bomba

Süper Lig'de 17 maç sonunda dipten kurtulamayan Erzurumspor, kadrosunu güçlendirmek için Mesut Bakkal'ın raporu doğrultusunda hareket edecek. Dadaşlar'da kaleci Farnolle'ün yerine Polonyalı file bekçisi Jakub Szumski gündeme alınacak. Bu sezon Rakow'un Polonya Ligi'nde ikinciliğe yükselmesinde önemli bir pay sahibi olan 28 yaşındaki kaleci, 12 lig ve 2 kupa maçında kalesinde 13 gol gördü ve ligin en az gol yiyen file bekçilerinden birisi oldu. Mavi-beyazlılar, kontratı sezon sonu bitecek 1.94 boyundaki eldiveni uygun fiyata kadrosuna katmak istiyoR.

BEŞİKTAŞ TAMAM, SIRA MIRIN'DE

Erzurumspor, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Isimat- Mirin'e de talip oldu. Erzurum ekibi, 29 yaşındaki stoperi ilk aşamada sezon sonuna kadar kiralık istiyor. Tecrübeli stoper teklifi kabul ederse transfere onay verilecek. Beşiktaş'ın 2019'da devre arasında PSV'den 350 bin euro bedelle aldığı Fransız oyuncu, 14 maçta forma giydi. Geçen sezon Fransa'da Toulouse'a kiralan Mirin, bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılırken, takımla 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

HOLLANDALI DARRI DE ERZURUM YOLUNDA

Transfere hızlı giren BB.Erzurumspor, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Darri ile de anlaştı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de Karagümrük'le şampiyonluk sevinci yaşayan ve takımın Süper Lig'e yükselmesinde katkısı olan Darri'nin ismi sezon öncesi Fenerbahçe ile de almıştı. 26 yaşındaki Hollandalı sol kanat, kırmızı- siyahlılarda 5 maçta süre aldı ve lig sürerken kontratını karşılıklı feshetti.