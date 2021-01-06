Haberler Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir BB Erzurumspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 17. haftasında , sahasında 'u ağırladı. Son şampiyon mücadeleyi 1-0 kazanarak ligdeki galibiyet hasretine son verdi. 'e 3 puanı getiren golü Gulbrandsen kaydetti.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:58 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 18:01
Medipol Başakşehir BB Erzurumspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile . kozlarını paylaştı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan turuncu-lacivertliler 3 puanın sahibi oldu. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 40. dakikada attı.

Bu sonuçla puanını Başakşehir puanını 19'a yükseltirken BB. Erzurumspor 13 puanda kaldı.

7 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET!
Süper Lig'in son şampiyonu, BB. Erzurumspor maçında aldığı galibiyetle nefes aldı. Mücadeleyi tek golle kazanan Başakşehir, 7 maçlık 3 puan hasretine son verdi.

Süper Lig'de pazar günü , Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

SON DAKİKA