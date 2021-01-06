Medipol Başakşehir BB Erzurumspor 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Başakşehir ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaştı. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan turuncu-lacivertliler 3 puanın sahibi oldu. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 40. dakikada Fredrik Gulbrandsen attı.



Bu sonuçla puanını Başakşehir puanını 19'a yükseltirken BB. Erzurumspor 13 puanda kaldı.

7 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET!

Süper Lig'in son şampiyonu, BB. Erzurumspor maçında aldığı galibiyetle nefes aldı. Mücadeleyi tek golle kazanan Başakşehir, 7 maçlık 3 puan hasretine son verdi.

Süper Lig'de pazar günü Medipol Başakşehir, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.