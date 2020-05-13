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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Şifo iddialı

Şifo iddialı

1. Lig'de ikinci sırada şampiyonluk yarışı yapan Erzurumspor'da , iddialı konuştu.

1. Lig'de ikinci sırada şampiyonluk yarışı yapan Erzurumspor'da , iddialı konuştu. Şifo Mehmet, "Takımın bulunduğu konumu koruyup tekrar 'e çıkmak için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 13.5.2020
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