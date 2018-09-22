Ankaragücü deplasmanda oynadığı maçta Erzurumspor'u Kenan'ın son dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. 8. dakikada hakem Serkan Çınar, Kone'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. 10 kişi kalan Ankaragücü, Erzurumspor atakları karşısında ilk yarıda gole izin vermedi. Karşılaşmanın ikinci yarısı da Erzurumspor'un baskısıyla geçildi. Ancak 59'da oyuna giren Kenan, son dakikada attığı golle Ankaragücü'ne çok önemli bir 3 puan kazandırdı. Ankaragücü bu sonuçla üç maç üst üste sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.



KONE VAR'DA KIZARDI

Ankaragücü 8. dakikada 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Emrah Başsan, Kone'nin müdehalesiyle yerde kaldı. VAR sisteminde pozisyonu inceleyen hakem Serkan Çınar, Kone'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.



KARTAL: TAKTİK VE DİSİPLİNLE

Erzurum deplasmanından 3 puan çıkaran Ankaragücü'nün teknik patronu İsmail Kartal, erken bir kırmızı kart gördüklerini belirterek şöyle konuştu: 85 dakika 10 kişi mücadele ettik. Taktik ve disiplinle kazandık. Eksikler var.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada orta alanın sağ ön tarafında topla buluşan Emrah Başsan, Kone'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile pozisyonu inceleyen Serkan Çınar, Kone'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın çizgiye inerek yaptığı ortada, Munsy topa dokunamadı ve meşin yuvarlağı Erdem Özgenç uzaklaştırdı.

27. dakikada İbrahim Akdağ'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu ön direkte Pinto uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu ceza alanı çizgisi üzerinde önünde bulan Egemen Korkmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. İbrahim Akdağ'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortada topu Özer Hurmacı altıpas içinde indirdi. Munsy'nin bekletmeden yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54. dakikada ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Sunu'nun çektiği şutta Hopf, meşin yuvarlağı kontrol etti.

69. dakikada sol kanattan Sunu'nun yaptığı ortada Mokhtar'ın uzaklaştıramadığı ve boşta kalan topu son anda Yalçın Ayhan uzaklaştırdı.

78. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya kimse dokunamayınca Hopf meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

81. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Munsy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

90. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Erdem Özgenç'in pasında topu alan Kenan Özer'in ceza alanı içi sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.