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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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into Wimbledon semis in women's singles

Serena Williams into Wimbledon semis in women's singles

Williams to play or in order to reach Saturday's final.

World number eleven advanced to semifinals at Wimbledon after beating American Alison Riske on Tuesday.

The 23-time Grand Slam champion beat the 55th seed Riske 6-4, 4-6, 6-3 in 120 minutes to reach last four in women's singles at Wimbledon in London.

The 37-year-old Williams will play Britain's or Czech in order to reach Saturday's final.

On Monday, Williams was fined $10,000 for damaging a Wimbledon court with her racquet during a match.

Halep into Wimbledon semis in women's singles

World number seven Simona advanced to semifinals at Wimbledon after beating China's Zhang Shuai.

With a 7-6 (7-4) 6-1 victory over the 50th seed Shuai, the Romanian former world number one is the highest seed left in the women's singles in Wimbledon.

Halep will play Elina Svitolina or Karolina Muchova on Thursday in order to reach Saturday's final.

  1. 10.07.2019
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