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14 Ocak 2020, Salı
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Ex- goalkeeper joins on loan

Ex-Liverpool goalkeeper Reina joins Aston Villa on loan

Spanish goalkeeper returns to after signing loan deal with until end of season

English side announced the signing of Spanish goalkeeper for the rest of 2019-2020 season.

"We are delighted to confirm the arrival of vastly experienced goalkeeper Pepe Reina on loan until the end of the season," Aston Villa said on Twitter late Monday.

Reina left Italy's Milan to join Villla on loan.

"We've managed to secure a player in Pepe who has a wealth of Premier League experience," said the club's manager .

Reina played in top four European football leagues during his career, Premier League, Bundesliga, Serie A and .

The 37-year-old goalkeeper previously made 395 appearances for in the Premier League between 2005 and 2013.

In addition to Liverpool, he played for , Villarreal, , Bayern Munich and Milan throughout his career.

  1. 14.01.2020
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