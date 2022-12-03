Haberler Dünya Kupası 2022 Arkadiusz Milik'ten Kylian Mbappe sözleri! "Scooter'a ihtiyacımız olacak"

Arkadiusz Milik'ten Kylian Mbappe sözleri! "Scooter'a ihtiyacımız olacak"

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Polonya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Polonyalı futbolcu Arkadiusz Milik, Kylian Mbappe'yi nasıl durduracaklarıyla ilgili soruya esprili bir yanıt vererek "Scooter'a ihtiyacımız olacak" dedi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 19:18
Arkadiusz Milik'ten Kylian Mbappe sözleri! "Scooter'a ihtiyacımız olacak"

Polonyalı forvet oyuncusu Arkadiusz Milik, son 16 turunda Fransız Kylian Mbappe'ye karşı kolektif oynamaları gerektiğini, bireysel olarak yıldız oyuncuyu durdurmanın zor olduğunu söyledi.

Milik, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın Fransa ile oynayacakları maç öncesinde FIFA Basın Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

28 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takımı'nda Mbappe'yi nasıl durduracakları sorusuna, "Ona karşı nasıl savunma yapacağız, sanırım bunu yapmak için 'scooter'a ihtiyacımız olacak çünkü çok hızlı." diyerek esprili bir yanıt verdi.

Mbappe'nin dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu belirten Milik, "Grup olarak, kolektif oynamalıyız. Takım içinde çok iyi iş birliği yapmamız gerekiyor çünkü tek bir kişi Mbappe'yi durduramaz." ifadelerini kullandı.

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