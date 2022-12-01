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Francesco Totti Dünya Kupası favorilerini açıkladı

Eski İtalyan futbolcu ve Roma efsanesi Francesco Totti, Dünya Kupası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Totti, Dünya Kupası favorisini açıkladı. Bununla beraber, daha önce Galatasaray ile eşleşmelerine ilişkin de, "O eşleşmenin üzerinden çok zaman geçti. Çok eğlenceli ancak zorluydu. Güzel zamanlardı." dedi. İşte Totti'nin açıklamaları...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 10:24
Francesco Totti Dünya Kupası favorilerini açıkladı

Roma'nın efsanevi İtalyan futbolcusu Francesco Totti, 2022 FIFA Dünya Kupası favorilerinin Brezilya, Arjantin ve Fransa olduğunu söyledi.

46 yaşındaki eski milli futbolcu, 25 yıllık futbol kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbol kariyerinin tamamını Roma'da geçiren Totti, bununla ilgili olarak yöneltilen soru üzerine, "Bundan hiçbir zaman pişman olmadım. Futbola Roma'da başlamak ve Roma'da futbolu bırakmak her zaman hedefimdi. Ayrıca transfer konusunda beni ikna edebilecek başka bir takım yoktu" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Totti, futboldaki başarısını da, 'kendini adamak, hizmet etmek' kavramlarına borçlu olduğunu vurguladı.

"İSTANBUL TRAFİKLİ BİR ŞEHİR ANCAK SEVDİM"
Yaptığı ortaklık sonrasında İstanbul'da yaşamayı ve bir takım çalıştırmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili yöneltilen soruya da Francesco Totti, "Şu an için böyle bir fikrim yok. Geleceğe dair ne olur bilinmez. Çok trafikli bir şehir ancak sevdim." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmaların üzerinden çok geçtiğini ancak zevkli anlar olduğunu dile getiren Totti, "O eşleşmenin üzerinden çok zaman geçti. Çok eğlenceli ancak zorluydu. Güzel zamanlardı." diye konuştu.

"HİÇ ÜZÜLMÜYORUM, ALIŞTIK"
İtalya Milli Futbol Takım'ında forma giyerken unutamadığı anın Dünya Kupası'nı kazandıkları an olduğunu söyleyen Totti, İtalya'nın 2022 Dünya Kupası'na katılamamasıyla ilgili ise, "Sadece bu yıl değil, bir önceki Dünya Kupası'na da katılamamıştık, o yüzden hiç üzülmüyorum. Alıştık (gülerek)" dedi.

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