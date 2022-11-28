Haberler Dünya Kupası 2022 Bu kadarı da Fasla!

Bu kadarı da Fasla!

Dünya Kupası’ndaki sürpriz sonuçlara dün bir yenisi daha eklendi. Fas, rakibi Belçika’yı 2-0 yenerek F Grubu’nda büyük avantaj sağladı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Bu kadarı da Fasla!

Fas, ilk yarısı golsüz biten maçın 73. dakikasında Abdelhamid Sabiri ile öne geçti. 90+2'de Aboukhlal zaferi perçinleyen golü kaydetti. Bu sonucun ardından Fas puanını 4'e çıkarırken, Belçika 3 puanda kaldı. Grubun son maçlarında 1 Aralık'ta Belçika ile Hırvatistan, Kanada ile de Fas karşı karşıya gelecek. Maçta ayrıca G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaşlı futbolcular görev aldı. Belçika'da Michy Batshuayi 11 başladığı karşılaşmada 75. dakikada oyundan çıkarken, Mertens ise 61. dakikada Eden Hazard'ın yerine oyuna girdi. Fas'ta ise 11'de görev alan Saiss 90 dakika sahada kaldı.

GOL VAR'DAN İPTAL

Mücadelede Fas'ın bir golü de iptal edildi. Fas'ın Hakim Ziyech ile 45+2'de bulduğu gol VAR'dan gelen uyarıyla hakem Cesar Ramos, tarafından ofsayt nedeniyle sayılmadı.

Faslı oyuncular gol sonrası sevinçlerini secde ederek yaşadı.

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