Birbirlerini üzmediler

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İran karşısında gol şov yapan İngiltere, ABD ile berabere kaldı: 0-0. İran'ın Galler'i mağlup etmesiyle dengelerin yeniden kurulduğu B Grubu'ndaki kardeş ülkelerin mücadelesinde ABD, İngiltere'ye nazaran daha etkili bir futbol sergilemesine rağmen aradığı golü bulamadı. Son dakikalardaki oyuncu değişiklikleriyle hamle yapan İngiltere, net fırsatlardan yararlanamadı. B Grubu'nda son 16 turuna kalacak ülkeler, 29 Kasım'daki (Galler-İngiltere ve İran-ABD) karşılaşmalarında alnacak sonuçlarla belirlenecek.