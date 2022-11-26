Haberler Dünya Kupası 2022 Birbirlerini üzmediler

Birbirlerini üzmediler

B Grubu'nda İngiltere ile ABD, 90 dakikalık maçta golsüz berabere kalarak 1'er puanla yetindiler.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Birbirlerini üzmediler

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İran karşısında gol şov yapan İngiltere, ABD ile berabere kaldı: 0-0. İran'ın Galler'i mağlup etmesiyle dengelerin yeniden kurulduğu B Grubu'ndaki kardeş ülkelerin mücadelesinde ABD, İngiltere'ye nazaran daha etkili bir futbol sergilemesine rağmen aradığı golü bulamadı. Son dakikalardaki oyuncu değişiklikleriyle hamle yapan İngiltere, net fırsatlardan yararlanamadı. B Grubu'nda son 16 turuna kalacak ülkeler, 29 Kasım'daki (Galler-İngiltere ve İran-ABD) karşılaşmalarında alnacak sonuçlarla belirlenecek.

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