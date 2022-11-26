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Arjantin Meksika CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının heyecanı devam ediyor. Katar'da düzenlenen organizasyonda C Grubu'nun ikinci maçında Arjantin ile Meksika karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 22:40
Arjantin Meksika CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da organize edilen 2022 Dünya Kupası'nde heyecan dolu maçlar oynanmaya devam ediyor. C Grubu'nda Arjantin ile Meksika karşı karşıya geliyor.

İlk maçta sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'a mağlup olan Arjantin gruptan çıkabilmek adına sahaya çıkıyor. Grubun ilk maçında Polonya ile golsüz berabere kalan Meksika puan alabilmek mücadele verecek. Arjantin - Meksika maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Lusail Stadyumu'nda oynanan müsabaka 22.00'da başladı. Zorlu karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.

📺ARJANTİN - MEKSİKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN📺

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI 11'LERİ

Arjantin: Emiliano, Montiel, Otamendi, Lisandro, Acuña, De Paul, Guido, Mac Allister, Messi, Lautaro, Di María

Meksika: Ochoa, K.Álvarez, Araújo, Moreno, Montes, Gallardo, Guardado, Herrera, Chávez, Lozano, Vega

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