Hollanda Ekvador maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın A Grubu'nda 2. maçlar başladı. Grubun bir diğer maçında Senegal, Katar'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu mücadelenin ardından gözler Hollanda - Ekvador mücadelesine çevrildi. Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

HOLLANDA - EKVADOR MAÇI İLK 11'LER

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn.

Ekvador: Galindez; Preciado, Hincapie, Porozo, Torres, Estupinan, Caicedo, Mendez, Plata, Enner Valencia, Estrada

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HOLLANDA - EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda ile Ekvador arasındaki mücadele 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

GÖZLER SÜPER LİG YILDIZLARINA ÇEVRİLDİ

Hollanda ile Ekvador arasındaki mücadelede Beşiktaş'ın yıldız ismi Weghorst mücadelede ilk 11'de yer almadı. Fenerbahçe'nin futbolcusu Enner Valencia ise ülkesi Ekvador adına ilk 11'de sahaya çıktı. Enner Valencia grubun ilk maçında Katar karşısında kaydettiği gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.