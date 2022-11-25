Haberler Dünya Kupası 2022 Hollanda Ekvador maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Hollanda Ekvador maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Katar'da düzenlenen turnuvanın A Grubu'nun ikinci maçlarında Hollanda ile Ekvador kozlarını paylaşıyor. Hollanda ile Ekvador arasındaki mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 18:55 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 19:10
Hollanda Ekvador maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın A Grubu'nda 2. maçlar başladı. Grubun bir diğer maçında Senegal, Katar'ı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu mücadelenin ardından gözler Hollanda - Ekvador mücadelesine çevrildi. Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

HOLLANDA - EKVADOR MAÇI İLK 11'LER

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn.

Ekvador: Galindez; Preciado, Hincapie, Porozo, Torres, Estupinan, Caicedo, Mendez, Plata, Enner Valencia, Estrada

HOLLANDA EKVADOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HOLLANDA - EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda ile Ekvador arasındaki mücadele 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

GÖZLER SÜPER LİG YILDIZLARINA ÇEVRİLDİ

Hollanda ile Ekvador arasındaki mücadelede Beşiktaş'ın yıldız ismi Weghorst mücadelede ilk 11'de yer almadı. Fenerbahçe'nin futbolcusu Enner Valencia ise ülkesi Ekvador adına ilk 11'de sahaya çıktı. Enner Valencia grubun ilk maçında Katar karşısında kaydettiği gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Sezon sonu flaş ayrılık! İngilizler talip oldu...
Seda Sayan estetik koltuğundan paylaştı görenler korktu! Yüzünü gerdirip örümcek ağı ve Fransız askısı yaptırmıştı: "Kim der 59 yaşında"
Sofiane Feghouli Süper Lig ekibinde!
Marcelo transferi imzaya kaldı! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Serdar Azmoun: F.Bahçe'de oynamak isterim
Senegal galibiyetle tanıştı!
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KYK KREDİ BORÇ SORGULAMA EKRANI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında... F.Bahçe'ye 1.91'lik dev stoper! Ocak ayında... 18:43
Kartal günün ikinci antrenmanını tamamladı Kartal günün ikinci antrenmanını tamamladı 18:29
Fenerbahçe hazırlıklarına başladı Fenerbahçe hazırlıklarına başladı 18:10
Sofiane Feghouli Süper Lig ekibinde! Sofiane Feghouli Süper Lig ekibinde! 17:45
F.Bahçe deplasmanda kazandı F.Bahçe deplasmanda kazandı 17:26
Marcelo transferi imzaya kaldı! G.Saray... Marcelo transferi imzaya kaldı! G.Saray... 16:52
Daha Eski
Ahmetcan Kaplan'dan önemli ziyaret Ahmetcan Kaplan'dan önemli ziyaret 16:37
İzmir derbisinin bilet fiyatları belli oldu İzmir derbisinin bilet fiyatları belli oldu 16:33
Eski Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Fırtına'ya ziyaret Eski Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Fırtına'ya ziyaret 16:29
Samsunspor'dan kadına şiddete karşı özel forma Samsunspor'dan kadına şiddete karşı özel forma 10:14
Spezia'dan Serdar Dursun açıklaması Spezia'dan Serdar Dursun açıklaması 10:27
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Şenol Güneş kadro dışı bırakabilir Beşiktaş'ta flaş gelişme! Şenol Güneş kadro dışı bırakabilir 10:46