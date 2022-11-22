Haberler Dünya Kupası 2022 Collina'dan uzatma dakikaları için açıklama!

Collina'dan uzatma dakikaları için açıklama!

FIFA Hakemler Komitesi Başkanı eski hakem Pierluigi Collina, Dünya Kupası maçlarına verilen uzatma dakikaları ile ilgili konuştu. Collina, "Bunu Rusya'da da yapmıştık. Burada amaç kaybolan zamanı en doğru şekilde hesaplamaktır. Daha önce de 4. hakemin elektronik tabelayı kaldırdığında herkesin şaşıracağı sayıyı göreceğini söylemiştik. Bu tür sürelerin verildiğini görmeye hazır olmamız gerekiyor." dedi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 16:47
Collina'dan uzatma dakikaları için açıklama!
FIFA Hakemler Komitesi Başkanı eski hakem Pierluigi Collina, Dünya Kupası maçlarına verilen uzatma dakikaları ile ilgili konuştu.

İngiltere'nin Iran'ı 6-2 mağlup ettiği maçta hakem ilk yarının sonuna 14, ikinci yarının sonuna ise 10 dakika uzatma ilave etti. Yine ABD ile Galler arasında oynanan maç toplamda 104 dakikada fazla sürdü.

Maçların sonuna eklenen uzatma dakikalarıyla ilgili FIFA Hakemler Komitesi Başkanı eski hakem Pierluigi Collina, "Bunu Rusya'da da yapmıştık. Burada amaç kaybolan zamanı en doğru şekilde hesaplamaktır. Daha önce de 4. hakemin elektronik tabelayı kaldırdığında herkesin şaşıracağı sayıyı göreceğini söylemiştik. Bu tür sürelerin verildiğini görmeye hazır olmamız gerekiyor." dedi.

Gol sevinçlerinde ortalama 1.5 dakikanın kaybolduğunu söyleyen Collina şu ifadeleri kullandı: "Üç gol atılan bir maç düşünün. Gol sevinci 1, 1.5 dakika sürer. Bu nedenle atılan 3 golle 5-6 dakika kaybedersiniz. Rusya'da bunu en doğru şekilde yaptık. Katar'da da aynı başarıyı bekliyoruz."

Efsane hakem son olarak, "VAR müdahalesinden bahsetmiyorum. Bu daha farklı ve çok net hesaplanan bir şey. Genellikle ek süre miktarını öneren dördüncü hakemdir. Son kararı orta hakem verir." açıklamasını yaptı.

DİĞER
MEKSİKA POLONYA MAÇI canlı izle ekranı! FIFA Dünya Kupası D grubu TRT1 ile Meksika Polonya maçı canlı ve kesintisiz izle
Sergen Deveci ve Melis İşiten'den ilk görüntü! 'Durumu ağır' denmişti Ceyhun Fersoy trafik kazasından 10 dakika öncesini anlattı: "Hissettin mi?"
Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif
Arjantin'e S. Arabistan şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lautaro Martinez: Canımız çok acıyor!
Renard'dan Jesus taktiği! Arjantin'i böyle yıktı
SEREBRAL PALSI HASTALIĞI NEDİR?
Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı!
22 Kasım Diş Hekimleri Günü kutlama mesajları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City'den Guardiola'ya yeni sözleşme Manchester City'den Guardiola'ya yeni sözleşme 16:43
Vettel'den Mick Schumacher açıklaması! Vettel'den Mick Schumacher açıklaması! 16:24
AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 15:33
Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 15:38
Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif Galatasaray'da liste başı Kaan Ayhan! İşte yapılacak teklif 15:56
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor 16:18
Daha Eski
Beşiktaş'tan köy okulu öğrencilerine yardım Beşiktaş'tan köy okulu öğrencilerine yardım 12:48
Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte o mevkiler Beşiktaş'ta Ocak operasyonu! İşte o mevkiler 13:07
Fırtına transferde önceliğini belirledi! İlk hedef... Fırtına transferde önceliğini belirledi! İlk hedef... 13:17
Jens Larsen'in kaderi belli oluyor! Jens Larsen'in kaderi belli oluyor! 13:43
G.Saray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu... G.Saray'da flaş transfer kararı! 3 futbolcu... 13:54
Altay Bayındır: Şampiyonluğu yaşatacağız Altay Bayındır: Şampiyonluğu yaşatacağız 15:10