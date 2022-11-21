İngiltere İran: 6-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar'da düzenlenenen 2022 Dünya Kupası'nın ikinci karşılaşmasında İngiltere ile İran kozlarını paylaştı.

İngiltere rakibi İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelede İngiltere adına ilk gol 35. dakikada Bellingham'dan geldi.

43. dakikada ise sahneye B.Saka çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Maçta 45+1'de İngiltere adına bu sefer R. Sterling ağları sarsmayı başardı.

62. dakikada B. Saka bir kez daha sahneye çıktı ve İngiltere'nin 4. golünü kaydetti.

65'de ise Taremi ülkesi İran'ın tek golünü attı.

Mücadelenin 71. dakikasında ise bu kez İngiltere adına Rashford ağları havalandıran isim oldu.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde Grealish Grealish skoru 6-1'e getirdi.

Son olarak ise 90+13'de İran'dan Taremi kendisinin ve takımının 2. golünü penaltıdan kaydetti.

Bu golle beraber İngiltere rakibi İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️GOOOLL!! Bukayo Saka İran savunmasını çaresiz bırakıyor, İngiltere farka gidiyor... pic.twitter.com/vKaus3WP76 — TRT Spor (@trtspor) November 21, 2022

⚽️GOOOLL!! Mehdi Taremi'den usta işi bitiricilik... pic.twitter.com/dwhD6Mhonk — TRT Spor (@trtspor) November 21, 2022

⚽️GOOOLL!! İngiltere durmuyor! Rashford çok rahat, çok profesyonel... pic.twitter.com/GJF259L7a4 — TRT Spor (@trtspor) November 21, 2022

⚽️GOOOLL!! Gol yağmuru devam ediyor! Bu kez sahnede Jack Grealish var... pic.twitter.com/6dpXPXHdgg — TRT Spor (@trtspor) November 21, 2022