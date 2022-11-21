Haberler Dünya Kupası 2022 İngiltere İran: 6-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere İran: 6-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada B Grubu'nun ilk maçında İngiltere ile İran karşı karşıya geldi. İngiltere rakibi İran'ı 6-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 18:15 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 18:16
İngiltere İran: 6-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Katar'da düzenlenenen 2022 Dünya Kupası'nın ikinci karşılaşmasında İngiltere ile İran kozlarını paylaştı.

İngiltere rakibi İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelede İngiltere adına ilk gol 35. dakikada Bellingham'dan geldi.

43. dakikada ise sahneye B.Saka çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Maçta 45+1'de İngiltere adına bu sefer R. Sterling ağları sarsmayı başardı.

62. dakikada B. Saka bir kez daha sahneye çıktı ve İngiltere'nin 4. golünü kaydetti.

65'de ise Taremi ülkesi İran'ın tek golünü attı.

Mücadelenin 71. dakikasında ise bu kez İngiltere adına Rashford ağları havalandıran isim oldu.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde Grealish Grealish skoru 6-1'e getirdi.

Son olarak ise 90+13'de İran'dan Taremi kendisinin ve takımının 2. golünü penaltıdan kaydetti.

Bu golle beraber İngiltere rakibi İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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