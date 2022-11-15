Haberler Dünya Kupası 2022 "Southgate ırkçılık yapıyor"

"Southgate ırkçılık yapıyor"

Roma'nın teknik direktörü Mourinho, Dünya Kupası kadrosuna oyuncusu Abraham’ı almayan İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate’yi eleştirdi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
"Southgate ırkçılık yapıyor"
Roma'nın teknik direktörü Mourinho, Dünya Kupası kadrosuna oyuncusu Abraham'ı almayan İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'yi eleştirdi. Mourinho, "Southgate, Tammy'nin form durumunun iyi olmadığını belirtmiş. Çocukça bir bahane. Direkt çıkıp Tammy'nin rengini sevmediğini söylemeli. Çünkü Kalvin Philips sadece 56 dakika oynadı ve milli takıma seçildi. Tammy'nin yerinde olsam kariyerimin sabote edildiğini belirterek FIFA'ya başvuru yapar ve Nijerya'yı temsil etmek için izin alırım" dedi.
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