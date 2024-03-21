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YALI ÇAPKINI 64. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 64. bölümü fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları araştırılıyor. Yalı Çapkını 64. bölümü fragman izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 21:10 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 21:20
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YALI ÇAPKINI 64. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 64. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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Ferit ve Seyran arasındaki buzlar erise de, Seyran çözmeleri gereken problemler olduğunu söyler. Halis Ağa'nın Hattuç ile evleneceğini açıklaması evde bomba etkisi yaratırken, ona en büyük destek torunu Ferit'ten gelir. Bu evlilik gerçekleşirse evdeki gücünü tamamen yitireceğini düşünen İfakat, kan donduran planları değerlendirmeye alır. Geçmişte yaşayamadıkları güzel günleri telafi etmek isteyen Halis Ağa ve Hattuç, evlilik sürecinde her şeyin usulüne göre hiçbir eksik olmadan ilerlemesin ister. Kazım ise halasının verdiği bu kararla neye uğradığını şaşırır. Seyran'ın kıymetini daha iyi anlayan Ferit, onu her konuda destekleyip etrafında pervane olur. Pelin ile Kaya arasında ise beklenmedik gelişmeler yaşanır. Nişan günü Hattuç'u Kazım'dan istemek Ferit'e düşerken, Hattuç'un mehir olarak istediği şey herkesi şok eder.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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