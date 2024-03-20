ALDATMAK 63. BÖLÜM FRAGMANI | atv Aldatmak yeni bölüm fragmanı İZLE

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 63. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 63. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 63. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Aldatmak 63. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güzide, sevdiği adam tarafından yeniden hayal kırıklığına uğrayınca geçmişteki acılar su yüzüne çıkar. Kadriye'yle yaşanacak sarsıcı bir yüzleşme, Güzide'yi zor bir karar almaya sürükleyecektir. Ozan, öz kardeşine duyduğu merakı gidermeye karar verir. Ancak Dündar aynı yakınlığı göstermeye hazır değildir.

Tolga'nın verdiği yaşam mücadelesi Oltan Kaşifoğlu'nun bile çözemeyeceği bir noktaya varır. Bu karmaşada Oylum, perişan bir babanın umut ışığı olur. Ancak Oylum'un Tolga için yapmak istediği fedakarlığı Dicleliler kolay kolay kabul etmeyecektir. Oylum'un aldığı büyük bir karar Kahraman'la ilişkilerini dönülmez bir çıkmaza sokar. Başına geleceklerden korkan Serra ise önlem amaçlı yaptığı bir hamleyle tüm dengeleri değiştirecektir…

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 63. bölüm fragmanı izle