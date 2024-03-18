BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 62. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 62. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 62. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 62. bölüm bilgileri...

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Ben Bu Cihana Sığmazam 62. bölüm fragmanı izle

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Cezayir, Erman'ın oğlu Serkan'ı Türkiye'ye getirir. Serkan, babasının hiç bilmediği karanlık yüzüyle tanışır. Cezayir, Serkan'ı aile içindeki özel törene dahil ederek şaşırtır.Erman, Cezayir'in kendisine yaptığı teklife Leyla'ya saldırarak cevap verir.

Cezayir düşmanlarının saldırısına, hazırladığı sürpriz planla karşılık verir. Behçet ise bu kez farklı bir taktikle Cezayir'e saldırır ve onun en yakınındakilerden birini ele geçirmeyi başarır. Cezayir ve Erman nefeslerin tutulduğu rehine alışverişi için karşı karşıya geldiklerinde, Leyla'dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracaktır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 62. bölüm fragmanı izle

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)