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Bahar 7. bölüm fragmanı İZLE FULL | Show TV Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Show TV'nin yeni dizisi Bahar 7. bölüm ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı dizi genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 7. bölüm fragmanı full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 00:10 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 00:20
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Bahar 7. bölüm fragmanı İZLE FULL | Show TV Bahar dizisi yeni bölüm fragmanı izle

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 6. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın Cihan Bey'e müdahale ederken yaşadığı talihsizlik Timur'u endişelendirir. Bu nedenle, bileklik meselesiyle aralarındaki ipler iyice gerilen Timur ve Rengin yeni bir sınav verecektir. Diğer yandan Cihan Bey'in görüntülerinin basına sızmasından Bahar'ı sorumlu tutan Reha, ona son bir şans verir.

Timur ve Evren Cihan'ın ameliyatı için beraber çalışmak zorunda kalırlar. Öte yandan hastaneye gelen diğer bir vaka Zarife, Bahar'ı içinden çıkılmaz bir duruma sürükler. Bahar'ın hastaneye gelişiyle hem Seren hem Doruk'la ilişkisi sınanan Aziz Uras herkesi şaşırtan bir hamle yapar.

BAHAR KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

BAHAR OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya

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