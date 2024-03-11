Mehmed: Fetihler Sultanı 3. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 3. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 3. bölümünü yeniden izlemek isteyenler veya kaçıranlar için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 3. bölüm izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 3. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, Capello'yu Sultan Murad'ın huzuruna çıkartmış ve kendisine atılan iftiraları boşa düşürmüştü. Sultan Murad buna rağmen Mehmed'den adına bastırılan akçenin hesabını sorar. Mehmed, Sultan Murad'a izahatını yapar ve Murad'ı teskin eder. Şimdi sırada üzerlerine yürüyen Haçlılarla cenk vardır. Mehmed divanda bir Oğuz Birliğinden bahseder, Çandarlı ise bu fikrin karşısındadır. Murad ne yapacak, Mehmed'in mi Çandarlı'nın mı fikrine katılacak? Mehmed babasının emriyle yola çıkmış, sürdüğü izlerle Yanoş'tan kaçan bazı Eflaklıları bulur. Eflaklılar sayesinde Yanoş'a hamle yapmak için bir plan kurar. Yanoş da savaş öncesi Osmanlı'ya karşı hamleler yapar. Murad'ı karargahında, Mehmed'i ise çektiği pusuda yenmek isteyen Yanoş başarabilecek mi? Yoksa Mehmed, Yanoş'un planlarını altüst ederek muzaffer mi olacak?

Şehzade Ahmed leblebi yerken boğulmaktaydı, bu olaya yalnızca Hüma ve kalfası Çeşmidil şahitti. Hüma, Ahmed'in ölümüne göz mü yumacak? Yoksa yardım edecek mi? Bu olay sarayda nasıl yankı bulacak? Bu olay Halime ve Hüma'ya arasında nasıl bir gerilim yaratacak?

Bizans'ta ise beklenmedik bir sürprizle karşılaşırmış ve Demetrios kendisine kurulan tuzaktan kurtularak şehre dönmüş ve imparator olmuştu. Helena, Konstantinos ve Notaras bu durum karşısında şaşkınlığa düşmüştü. Demetrios kendisine kurulan girişimden dolayı nasıl bir hüküm verecek? Helena, Konstantinos ve Notaras'ın bu duruma cevapları ne olacak?