Haberler Dizi Haberleri Mehmed: Fetihler Sultanı 3. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

Mehmed: Fetihler Sultanı 3. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

Mehmed: Fetihler Sultanıyeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 3. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 00:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mehmed: Fetihler Sultanı 3. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 3. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 3. bölümünü yeniden izlemek isteyenler veya kaçıranlar için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 3. bölüm izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 3. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, Capello'yu Sultan Murad'ın huzuruna çıkartmış ve kendisine atılan iftiraları boşa düşürmüştü. Sultan Murad buna rağmen Mehmed'den adına bastırılan akçenin hesabını sorar. Mehmed, Sultan Murad'a izahatını yapar ve Murad'ı teskin eder. Şimdi sırada üzerlerine yürüyen Haçlılarla cenk vardır. Mehmed divanda bir Oğuz Birliğinden bahseder, Çandarlı ise bu fikrin karşısındadır. Murad ne yapacak, Mehmed'in mi Çandarlı'nın mı fikrine katılacak? Mehmed babasının emriyle yola çıkmış, sürdüğü izlerle Yanoş'tan kaçan bazı Eflaklıları bulur. Eflaklılar sayesinde Yanoş'a hamle yapmak için bir plan kurar. Yanoş da savaş öncesi Osmanlı'ya karşı hamleler yapar. Murad'ı karargahında, Mehmed'i ise çektiği pusuda yenmek isteyen Yanoş başarabilecek mi? Yoksa Mehmed, Yanoş'un planlarını altüst ederek muzaffer mi olacak?

Şehzade Ahmed leblebi yerken boğulmaktaydı, bu olaya yalnızca Hüma ve kalfası Çeşmidil şahitti. Hüma, Ahmed'in ölümüne göz mü yumacak? Yoksa yardım edecek mi? Bu olay sarayda nasıl yankı bulacak? Bu olay Halime ve Hüma'ya arasında nasıl bir gerilim yaratacak?

Bizans'ta ise beklenmedik bir sürprizle karşılaşırmış ve Demetrios kendisine kurulan tuzaktan kurtularak şehre dönmüş ve imparator olmuştu. Helena, Konstantinos ve Notaras bu durum karşısında şaşkınlığa düşmüştü. Demetrios kendisine kurulan girişimden dolayı nasıl bir hüküm verecek? Helena, Konstantinos ve Notaras'ın bu duruma cevapları ne olacak?

DİĞER
Şener Şen’i çileden çıkarttılar! Şener Şen usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki gösterdi!
CHP'de 15 milyon TL'lik şaibe! Düzmece evrakla "il binası aldık" dediler 'bağış' yalanı söylediler... Savcılık harekete geçti
Beşiktaş'ta şok sakatlık!
F.Bahçe istiyordu G.Saray devreye girdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ben Bu Cihana Sığmazam 60. BÖLÜM İZLE
Ömer 48. Bölüm fragmanı izle
İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy tarafından ne zaman yazıldı?
KAYSERİ İFTAR VAKTİ 12 MART 2024
Gaziantep iftar vakti 12 Mart Salı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor'dan hakem tepkisi! Pendikspor'dan hakem tepkisi! 23:40
"Bu şehir ligde kalmayı hak ediyor!" "Bu şehir ligde kalmayı hak ediyor!" 23:25
Santos: Beşiktaş kimliğini gösteremedik! Santos: Beşiktaş kimliğini gösteremedik! 23:14
"Taraftarımız bunu hak etmiyor!" "Taraftarımız bunu hak etmiyor!" 22:51
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:27
Manisa FK 3 maç sonra kazandı! Manisa FK 3 maç sonra kazandı! 22:27
Daha Eski
Kartal Antep'te ağır yaralı! Kartal Antep'te ağır yaralı! 22:26
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 22:22
Avusturya'nın aday kadrosu açıklandı! Avusturya'nın aday kadrosu açıklandı! 21:56
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 21:46
Fernando Santos: Kazanmak için geldik! Fernando Santos: Kazanmak için geldik! 20:01
F.Bahçe'den Mert Hakan paylaşımı! F.Bahçe'den Mert Hakan paylaşımı! 18:21