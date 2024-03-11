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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 17. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 21:40
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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 17. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 17. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gregor, Selahaddin'in obasını basmış ve tüm obayı esaret altına almıştır. Bunu öğrenen Selahaddin obasını kurtarmak için harekete geçmişse de karşısına Melik Mevdud çıkmış ve Selahaddin ile Melik Mevdud kılıç kılıca gelmişlerdir. Sultan Nureddin ise suikastçıların ortasında kalmıştır.

Selahaddin obasının selameti için Melik Mevdud'dan önünden çekilmesini ister. Tek derdi sandığı almak ve Sultan Nureddin gelmeden bütün meseleleri halletmektir. Melik Mevdud'un çekilmeyeceğini anlayan Selahaddin, son bir hamleyle Mevdud'un elinden kaçar. Şimdi hem devlet kaçağıdır hem de obası büyük bir esaret ve zulüm altındadır.

İçine düştüğü zor durumu gözleriyle gören Selahaddin, Melik Mevdud ile anlaşmadan obasını kurtaramayacağını anlar. Melik Mevdud'un huzuruna çıkıp ona obasını kurtarması için müsaade etmesini ister. Sandığı ona rehin vermeyi de kabul eder ve anlaşırlar. Lakin hiç beklemediği bir gelişme Selahaddin'in bütün planlarını alt üst edecektir. Karategin sandığı ele geçirmiş ve kaçırmıştır!

Şimdi bir yandan Yahudiler, bir yandan haçlılar sandığın peşindedir. Eğer onlar sandığı ele geçirirse başta ailesi olmak üzere tüm obayı katledeceklerini bilen Selahaddin, türlü tuzaklar ve ölümcül pusularla dolu amansız bir yolculuğa çıkar.

Selahaddin, Haçlılar ve Yahudiler'den önce sandığa ulaşıp obasını kurtarabilecek midir? Eyyubi ailesi başta olmak üzere Selahaddin'in obasındaki ahali acımasız Gregor'un zalimliklerine takat getirebilecekler midir? Kutsal bir vazife uğruna bilinmez tehlikelerin göbeğine düşen Sultan Nureddin vazifesini sağ salim yerine getirebilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 17. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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