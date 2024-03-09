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GÖNÜL DAĞI 131. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı 131. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlat yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 20:03 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 20:20
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GÖNÜL DAĞI 131. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 131. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 131. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 131. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner ve Selma düğünlerini hemen yapabilmek için annelerini ikna etmeye çalışır. Halime ve Leyla, Adile'yi hasta zannettiği için düğün fikrine yanaşmaz. İkili nasıl ikna olacaktır?

Düğün için hazırlıklara başlayan Kaya Ailesi neler yaşayacaktır?

Veysel, Ramazan, Asuman ve Cemile, düğün için şarkıcı aramaya başlar. Çocuklar organizasyona dahil olmadığı için aileleriyle yarışa girer. Düğüne hangi ünlü gelecektir?

Filiz annesine Erkan'la arkadaşlığını söyleyeceği sırada neler yaşanacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 131. bölüm fragmanı izle

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