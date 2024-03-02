GÖNÜL DAĞI 130. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 130. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 130. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 129. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Taner, Ramazan ve Veysel, Ciritçi ile birlikte Bülbül Divanesi'ni aramaya başlar. Taner'in aklına deprem projesiyle ilgili ne gelecektir?

Asuman'ın öğrencisi türkü yarışmasına katılmak ister. Öğrencisine yardım edebilmek için Asuman ne yapacaktır?

Erkan ve Filiz'in ilk buluşması gerçekleşecektir. Bir süre herkesten ilişkilerini gizlemeye karar veren ikili buluşma sırasında kimlerle karşılaşacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 130. bölüm fragmanı izle