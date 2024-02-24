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📺Kardeşlerim 118. bölüm izle - KARDEŞLERİM SON BÖLÜM FULL - ATV Kardeşlerim İZLE

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri son bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Kardeşlerim 118. bölüm full izleme linki haberimizde.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 11:20
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📺Kardeşlerim 118. bölüm izle - KARDEŞLERİM SON BÖLÜM FULL - ATV Kardeşlerim İZLE

Kardeşlerim 118. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 118. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

👉KARDEŞLERİM 118. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer, Asiye'nin katilini yakalatmayı başarırken; Aybike ve Oğulcan, kapılarına gelen beklenmedik misafirin şaşkınlığını yaşarlar. Süreyya'ya sürpriz yapmak isteyen Akif için işler bu sefer yolunda gitmez. Yıllar sonra Orhan'ın karşısına çıkan eski kız arkadaşı Ayten cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

Tüm çocuklar, Ayaz'ın önderliğinde bu sefer de Emel için birlik olurlar ve heyecanlı bir yarışmaya katılırlar. Tolga'nın bilgisayarını kullanan Yasmin'e karşı telaşlı ve panik hareketleri, Yasmin'i şüpheye düşürür. Ayla ile Elif hayatlarıyla ilgili yeni bir karar alırlarken, Akif'le Nebahat'in ilişkisini git gide kıskanmaya başlayan Süreyya, hiç beklenmedik bir hamle yapar.

👉KARDEŞLERİM 118. BÖLÜM İZLE

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