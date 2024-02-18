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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 13. bölüm izle FULL | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 19 Şubat Pazartesi günü 13. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 13. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 20:20 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 20:50
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 13. bölüm izle FULL | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 13. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 19 Şubat Pazartesi günü yayımlanan 13. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 13. BÖLÜM ÖZETİ

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır.

Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan'ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan'a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 13. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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