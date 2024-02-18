Haberler Dizi Haberleri 🎬 Yargı 84. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

🎬 Yargı 84. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın 84. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 84. bölüm fragmanı izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 22:10 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 22:30
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🎬 Yargı 84. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 84. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YARGI 84. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir'in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmak üzeredir. İclal savcının şüpheli olarak gördüğü ve operasyon emri verdiği ilk isim herkesi şoke edecektir. Gerçeği bir an önce gözler önüne sermek isteyen Ceylin, tehlikeli yollar seçerek kendisini ve Yekta'yı zor bir durum içerisinde bırakacaktır.

Hiç istemediği bir durum ile baş başa kalan Çınar, dernektekilerin karşı istekleri ile yüz yüze kalır. Olaylar kendisinden çıkıp hızla etrafına da sıçramak üzeredir. Öte yandan Yiğit'in ailesindeki ilişkiler ağı bir bir ortaya saçılırken, gizli bir tanığın bulunuşu davada beklenmedik bir etki yaratacaktır.

Ceylin ve Ilgaz'ın her türlü zor şart ve durum içerisinden daha da sağlamlaşarak çıkan ilişkileri bambaşka bir dönemecin arifesindedir. Tamiri mümkün yaralar, kabuk tutmuş olanlar ile sınanmaktadır habire... Birbirlerini her güçlükte iyi edebileceklerken kaderleri onlara hiç beklemedikleri sınavlar hazırlamaktadır.

YARGI 84. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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