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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 12. bölüm izle FULL | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 12 Şubat Pazartesi günü 12. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 12. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle | TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 22:50 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 23:10
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 12. bölüm izle FULL | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 12. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 12 Şubat Pazartesi günü yayımlanan 12. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selahaddin'in büyük çabaları sonucunda Askalan fethedilmiş, Gabriel ise Askalan ortasında bizzat Selahaddin tarafından idam edilmiştir. Bu anlara hasta yatağından kalkarak şahitlik eden Sultan Nureddin ise, Askalan surlarına Zengi sancaklarının asılışını kıvançla seyretmiştir.

Askalan'ın yönetimi Sultan Nureddin'in emriyle Selahaddin ve Süreyya'ya verilir. Selahaddin, bundan böyle "Emir Selahaddin" unvanıyla Zengiler için yeni fetihlerin kapısını açacaktır. Ancak beklenmedik bir felaket Gazze semalarından göğe yükselir.

Devletleri ve orduları parasıyla yönetecek kadar zengin bir Yahudi olan Avram, daha önce görülmemiş büyüklükte bir haçlı ordusuyla yeni bir haçlı seferi başlatır ve Gazze'de Müslümanları katletmeye girişir. Büyük kıyımı önceden sezen Selahaddin, Gazze'deki mazlumları kurtarmak için harekete geçerken, savaşçılığıyla diyara nam salmış "Musul Kaplanı" lakaplı Melik Mevdud, Askalan'a gelir ve Selahaddin ile Nureddin'in tüm planları alt üst olur.

Mevdud'un beklenmedik gelişiyle birlikte saltanatı tehlikeye giren Sultan Nureddin, devletin birliğini sağlamak için hangi yolu izleyecektir? Hırsı ve keskin zekasıyla iş gören Yahudi Avram, Selahaddin'in tehdidini sona erdirmek için hangi şeytani planı hayata geçirecektir? Bir yanda gözünü kan bürümüş Avram, diğer yanda devletin yaşadığı tüm acziyetleri Selahaddin'e mal eden Mevdud arasında kalan Selahaddin bir başına emellerine ulaşabilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 12. bölüm izle

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