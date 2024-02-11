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📺TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE FULL | Teşkilat 95. yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 95. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 95. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 95. yeni ve 11 Şubat Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 00:00 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 00:10
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📺TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE FULL | Teşkilat 95. yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 11 Şubat Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 95. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 95. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Ömer yeni bir düşman ile burun buruna gelir. Ancak o da bu düşmanın diğerlerinden çok daha farklı ve en önemlisi daha da tehlikeli olduğunu anlar. Ömer ile iletişimi tamamen kesilen Neslihan hem Ömer'i hem de ekibi sağ salim getirmek için elinden geleni yapmaya çalışır. Ömer ne olursa olsun intikamını almadan pes etmez. Bu yolda canından olsa bile düşmana boyun eğmez.

👉TEŞKİLAT 95. BÖLÜM İZLE

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