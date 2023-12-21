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📺 Sakla Beni 8. Bölüm FULL İZLE - Sakla Beni STAR TV son bölüm izle

Star TV ekranlarının dizisi Sakla Beni, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 8. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni 8. bölümü izle, Sakla Beni yeni bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Sakla Beni dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 12:01 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 12:31
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📺 Sakla Beni 8. Bölüm FULL İZLE - Sakla Beni STAR TV son bölüm izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'in 21 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek 8. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 8. YENİ BÖLÜM İZLE

Sakla Beni DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAKLA BENİ 8. BÖLÜM KONUSU

Gitgide büyüyen gerginliği sonlandırmak isteyen İncila'nın Kadir ile evlenmek istediğini söylemesi Mete ve Naz için sarsıcı bir gelişme olur. İncila'nın bu kararı özgürce almadığını düşünen Naz onu ikna etmeye çabalarken İncila ve Naz arasında ilk kez büyük bir yüzleşme yaşanır.

İncila'nın Kadir ile evlenecek olmasını kabul etmek istemeyen Mete, çıkar yol aramayı sürdürürken Kadir'in yaptığı baskının haberini alan Kont Ziya duruma kendi yöntemleriyle el koyar. Dedesinin desteğini almak Mete'yi memnun etse de, Kadir ile karşı karşıya gelen Kont Ziya'nın aldığı tavır hiç de Mete'nin umduğu gibi olmaz.

Mete ve Naz'ın hayatından mümkün olduğunca kırıp dökmeden çıkmak isteyen İncila, Kadir'in ona olan gözü kara bağlılığı karşısında nasıl davranacağını bilemez. Mete dedesine rağmen Kadir'in işine taş koymak için hamle yaparken, Ziya'nın karşısına çıkan süpriz bir isim tüm dengeleri alt üst edecek bir karar almasına neden olur.

Sakla Beni 8. YENİ BÖLÜM İZLE

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