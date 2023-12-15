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📺 ATEŞ KUŞLARI 35. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 35. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 35. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 35. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 00:31 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 01:31
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📺 ATEŞ KUŞLARI 35. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 35. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonunda 35. bölüm 15 Aralık Cuma günü yayınlandı. Diziseverler, 35. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 35. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 35. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 35. BÖLÜM KONUSU

Hüma hayatını kaybeder, Nazmiye kendi kızının katili olarak tutuklanır. Zıpkın, Kara ve Gülayşe yine bir masumun bedel ödüyor oluşuna dayanamazlar ve Barbar'ı çok sinirlendiren bir şey yaparlar. Gülayşe'ler neyin peşinde? Sabit, Mercan'ın amcası Mümtaz'ın odasına tırmanır! Zaten Mercan'dan şüphelenmiş olan Perihan onu yakalarsa polisi arayacağına göre, bunu neden yaptı? Sabit'in aklından neler geçiyor? Zıpkın, Hüma'dan bir özür dahi dileyemeden gittiği için vicdan azabından kıvranır. Sare ise onun suçluluk duymasını hiç istemiyor çünkü bu onun çok iyi bildiği bir duygu. Sonunda Sare geçmişinden getirdiği ağır yükü, Zıpkın'la paylaşacak mı?

Hüma'nın gidişinden sonra ne yapacağını bilemez haldeki Kara, Sultan'ı arama görevine dört kolla sarılır. Sultan nereye kadar daha kaçabilecek? Ali'ler onu bulmadan evlenebilecek mi? Sultan'ı gözü kapalı insan dolandıracak kadar bencil birine, hangi şartlar dönüştürdü? Barbaros, Gülayşe'ye artık onu ölene kadar bırakmayacağına dair söz vermişti. Sözünü tutar da. Göğsünü delen bıçak yarasını aldığı anda dahi hala Gülayşe'yi tutmaya devam eder. Gülayşe'nin yardım çığlıklarıyla yer gök inlerken Barbaros onun sesiyle yaşama tutunacak mı?

Ateş Kuşları dizisi 35. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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