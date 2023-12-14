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Sakla Beni 7. Bölüm İZLE - Star TV Sakla Beni son bölüm

Star TV ekranlarının dizisi Sakla Beni, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 7. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni 7. bölümü izle, Sakla Beni yeni bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Sakla Beni dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 01:01 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 01:01
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Sakla Beni 7. Bölüm İZLE - Star TV Sakla Beni son bölüm

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'in 14 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek 7. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 7. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ 7. BÖLÜM KONUSU

İncila'yı kaybetmek istemeyen Mete, Naz'ın ona olan bağlılığını öne sürerek İncila'nın gitmesini engeller. İçinde sıkışıp kaldığı tüm çıkmazlardan ancak böyle kurtulabileceğini düşünen İncila, Mete'nin bu beklenmedik hamlesiyle yeniden büyük bir kapana kısılır ve kendini bir anda Kadir ile nişanlanırken bulur. Otoritesinin önemsenmediğini düşünen Kont Ziya, kimin torunu olduğunu Mete'ye sert bir şekilde hatırlatırken, ev halkına uyulmasını istediği keskin kuralları duyurur. Onu yalnız bıraktığı için Naz'ın hışmına uğrayan İncila, sözlendirildiği gerçeğini Naz ve Mete'ye söylemek zorunda kalır. Bu haber ikisini de şaşkınlığa uğratırken, Filiz'in bu işte parmağı olduğunu öğrenirler. Mete ve Naz bu zoraki evliliği engellemek için harekete geçerken, İncila'yı kaybetmemek için Kadir ile karşı karşıya gelmeyi göze alan Mete sert bir kayaya çarptığı gerçeğini fark ederken, İncila'nın son kararı her şeyi daha da zora sokar.

Sakla Beni 7. YENİ BÖLÜM İZLE

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