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ALTIN KAFES 2. BÖLÜM FULL İZLE | ATV Altın Kafes son bölüm

Altın Kafes, tanıtımlarının yapıldığı ilk günden bu yana seyircinin merakla beklediği dizilier arasında yer alıyordu. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin ilk bölümü 3 Aralık Pazar akşamı izleyicisiyle buluştu. Altın Kafes 2. bölümü ile de dikkat çeken bir bölümle ekrana geldi. ATV Altın Kafes son bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 00:10 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 00:20
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ALTIN KAFES 2. BÖLÜM FULL İZLE | ATV Altın Kafes son bölüm

atv, yeni dizisi Altın Kafes'in ilk bölümü merakla bekleniyordu. ARC FİLM imzalı Altın Kafes'in senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor. Aytaç Şaşmaz ve Şifa Nur Gül'ün başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümü 3 Aralık Pazar akşamı izleyicisiyle buluştu. Altın Kafes 2. bölümü de en az ilk bölüm kadar ilgi çekti.

ALTIN KAFES 2. BÖLÜM İZLE

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ALTIN KAFES KONUSU

Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin okulunda öğretmen olarak görev yapmaktadır. Kız kardeşi Berna ailenin verdiği bursla okuduğundan Zeynep, kendini onlara borçlu hissetmekte, Beyoğlu Vakfı'nda da gönüllü olarak çalışmaktadır. Vakfın bir organizasyonunda Beyoğlu ailesinin veliahdı Onur Beyoğlu'na düzenlenen bir suikasti engellemesiyle tetiklenen olaylar zinciri onu bu karizmatik adamla yakınlaştıracak, nikah masasına dek götürecektir. Eşi öldükten sonra hiçbir kadınla ilgilenmeyen Onur'un Zeynep'le evliliği şaşkınlıkla karşılanır. Onur, Zeynep'in etrafındaki herkesten farklı olmasından ve içten davranışlarından etkilenmektedir etkilenmesine ama Zeynep'in Onur ve ailesi hakkında bilmediği büyük sırlar vardır. Herkesin birbirine geçmişin acılarıyla bağlı olduğu bu evde hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Zeynep ve Onur altın bir kafese dönüşen bu evde aşkları için mücadele etmek zorunda kalacaklardır.

ALTIN KAFES OYUNCULARI

  • Aytaç Şaşmaz
  • Şifa Nur Gül
  • Ebru Cündübeyoğlu
  • Hayal Köseoğlu
  • Hilmi Cem İntepe
  • Murat Kılıç
  • Kaan Turgut
  • Sümeyra Koç
  • Eda Nur Gülbudak
  • Buse Orcan
  • Gurur Çiçekoğlu
  • Cansu Mumcu
  • Ali Kayra Kul
  • Aksel Yılmaz
  • Sacide Taşaner

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