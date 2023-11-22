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DİLEK TAŞI SON BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı 11. bölüm izle KANAL D son bölüm

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 22 Kasım Çarşamba günü 11. bölümüyle ekrana geldi. Dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 11. bölüm ve yeni bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 01:20 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 01:40
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DİLEK TAŞI SON BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı 11. bölüm izle KANAL D son bölüm

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 11. bölümüyle ekrana geldi. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 11. bölümü, 22 Kasım Çarşamba günü seyircilerle buluştu. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 11. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 11. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI 11. BÖLÜM KONUSU

Figen, Mustafa'ya sığınıyor!

Figen, yüreğindeki acıyı Mustafa'yla paylaşınca, Mustafa Figen'e kollarını açıyor. Kenan, Mustafa'yla karşı karşıya geliyor. Rüçhan, Dündar'ı neden tehdit ediyor. Sinan'ın kim olduğu ortaya çıkıyor!

Mustafa ve Figen'in duygu dolu anları!

Figen, Mustafa'nın parmağında yüzük olmadığını fark eder ve nedenin sorar. Mustafa ise eşini saygıyla hatırlayacağını ve bu yüzden yüzüğü çıkardığı söylüyor. Figen'in parmağında yüzük olmadığını fark eden Mustafa'da bunun sebebini Figen'e soruyor. Figen ise Kenan ile evlenmeyeceğini, bu sebeple yüzüğü çıkardığını söylüyor.

Ömer'in öldüğü haberi herkesi yasa boğar. Figen, bu zor günün de yine Mustafa'ya sığınır. Mustafa, Figen'in yanında olur ve onu yalnız bırakmaz. Figen, bu zor zamanlarında kız kardeşinden faydalanmak isteyen Aras Rona'yı sert bir şekilde uyarır! Öte yandan Figen'in tetkiklerinin Sinan'la uyumlu olduğu ortaya çıkar. Kenan, Mustafa'yı Figen'den uzak tutmaya çalışır. Figen ise Mustafa'ya Kenan'la evlenmeyeceğini söyler!

DİLEK TAŞI 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci

  • Hazal Subaşı

  • Ozan Dolunay

  • Perihan Savaş

  • Özge Özberk

  • Teoman Kumbaracıbaşı

  • Elif Doğan

  • Çiçek Dilligil

  • Afra Karagöz

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