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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 63 izle bölüm Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 63. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 63. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 21 Kasım Salı günü yayınlanan 63. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 15:00 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 15:20
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📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 63 izle bölüm Kanal D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 21 Kasım Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Üç Kız Kardeş 63. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 63. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 63. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Türkan her şeye rağmen, olacaklardan korksa da kalbinin sesini dinler ve Somer'e döner. Diğer taraftan Rüçhan'ın uyanması Korman ailesi için bir sevince dönüşürken Türkan tarafında içinden çıkılmaz bir kabusa dönüşür. Somer annesine bu kötülüğü yapanın adım adım peşindedir. Türkan köşeye sıkışmış halde Kartal'la konuşur. Kartal'ın bu olay konusundaki tavrı nettir.

Dönüş ise Serdar'dan geriye kalan kalp kırıklığıyla savaşırken; Uzay ona destek olur. Tedavisinin devam etmesi için elinden geleni yapar. Mustafa Kormanlar ve Derya'nın baskısı, aşağılanmalara dayanamayarak yeni bir karar alır. Somer Türkan'la yeniden bir araya gelmenin hayalini kurarken. Türkan'ın Rüçhan'a karşı her an korkuları daha da büyümektedir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 62. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

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