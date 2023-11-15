BENİM GÜZEL AİLEM YENİ BÖLÜM | TRT1 Benim Güzel Ailem son bölüm izle (19. bölüm)

BENİM GÜZEL AİLEM 19. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 15 Kasım Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 19. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 19. bölümü...

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BENİM GÜZEL AİLEM 19. BÖLÜM ÖZETİ

Adnan'ın mührü kırıp içeri girmesiyle Rasim, ne yapacağını bilemez. Canan da bu sırada her şeyden habersiz evde yemek hazırlarken kapıya resmi bir minibüs yanaşır. Adnan'ın her zamanki umursamazlığı Rasim'i öfkelendirir. Canan, tam da evine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken zabıta, mührün kırılıp içeri girildiğini fark eder ve evin kapısında bir kez daha mühür vurulur. Zabıta amiri, Rasim'e "6 aydan 3 yıla kadar hapis" deyince Rasim, fenalaşır. Gökçe'nin intikam planıyla kendisini metruk bir depoda bulan Ferdi'nin çaresizliği, yanına gelen Gökçe'nin kendisine gösterdiği fotoğraflarla iyice artar. Gökçe'nin Öznur'la arasını bozmaya niyetli olduğunu fark eden Ferdi, Onur'a "Ne istersen yaparım" diye teklifte bulunur. Mahmut, Oğuz ile Tuğçe arasındaki yakınlaşmayı fark edip bu durumu da Feryal'e söyler.

Feryal, duydukları karşısında sevinçten havalara uçar. Nedim, bir hayır için içerisinde neler olduğundan habersiz antika koltukların yüzünü değiştirmek ister. Yanında Adnan varken şilteyi bir kaldırır ve rulo haline getirilmiş paralar etrafa dağılır. Adnan, paraları alıp ortak iş kurmak isterken Nedim, bu fikre karşı çıkar. Canan, gece yarısı Sina ve Damla'nın evine sessizce girer. Mum ışığında oturan yeni evlilerden Sina, "Belediye bizim de elektriklerimizi kesti efendim. Ben aslıda sandığınız gibi zengin de değilim" diye şaka yapar. Tuğçe'nin eve geç gelmesine kızan Nedim, motosikletten inerken kızını görür. Yanındakinin Oğuz olduğunu düşünüp ona vurmaya başlar ama aslında vurduğu kişi Mahmut'tur. Gökçe, diziye dönemeyince Ferdi'den intikamını alır. Basına sızan fotoğraflar, hem aileyi karıştırır hem de dizinin yayından kaldırılmasına yol açar.

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BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar

Seray Gözler

Onur Buldu

Melis Babadağ

Toprak Can Adıgüzel

Serra Pirinç

Nergis Kumbasar