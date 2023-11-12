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SANDIK KOKUSU OYUNCULARI (RESİMLİ) | Sandık Kokusu oyuncuları ve karakterler

SHOW TV ekranlarının yeni sezon dizisi Sandık Kokusu, fragmanının yayımlanmasının ardından diziseverlerin ilgi odağı haline geldi. Başrollerini Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin paylaştığı Sandık Kokusu, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek. İlk bölüm için geri sayım başlarken arama motorlarında 'Sandık Kokusu oyuncuları ve karakterler' araştırılıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 12:01
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SANDIK KOKUSU OYUNCULARI (RESİMLİ) | Sandık Kokusu oyuncuları ve karakterler

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI (RESİMLİ) | Show TV, yeni dizisi Sandık Kokusu'nun tanıtım fragmanını diziseverlerle buluşturdu. O3 Medya imzalı Sandık Kokusu'nun senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. Özge Özpirinççi, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin başrollerini paylaştığı dizide en çok merak edilen konu ise oyuncular ve karakterler. İşte Sandık Kokusu oyuncuları ve karakterler...

SANDIK KOKUSU KONUSU NEDİR?

Üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini anlatan Sandık Kokusu, güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Özge Özpirinçci

Demet Akbağ

Metin Akdülger

Necip Memilli

Kayhan Açıkgöz

Levent Can

Seda Türkmen

Mina Akdin

İnci Şen

Nalan Yavuz

Ergun Kuyucu

Şahin Sancak

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