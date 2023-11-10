Haberler Dizi Haberleri ATEŞ KUŞLARI 31 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ateş Kuşları 31 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ATEŞ KUŞLARI 31 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ateş Kuşları 31 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 31. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ateş Kuşları, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ateş Kuşları 31. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ATEŞ KUŞLARI 31 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ateş Kuşları 31 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ATEŞ KUŞLARI dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 31. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 31. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 31. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 31. bölüm bilgileri...

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali'yi şoke eden gerçek!

Barbaros, bencillik abidesi Ragıp'ı kaçmak için yaptığı tüm oyunlara rağmen bulur. Ancak tam Ali sonunda kimliğine kavuşacak derken hiç beklemediği bir şey öğrenir: Bir kız kardeşi vardır! Ali'nin kimliğine kavuşması için Ragıp'ın tek şartı onu bulmasıdır!

Barbaros komiser geri mi dönüyor?

Artık Çatal tehlike arz etmediği için Barbaros soluğu emniyette alır ve rozetini geri ister. Çünkü artık yeni bir hedefi var: Ateş Kuşlarının köklerini bulmak! Peki polisliğe geri dönebilecek mi?

Altı köksüz yeniden bir arada!

İnsanın canını en çok sevdiği yakar ama sevdiğinden uzak kalmak daha da burkar yüreğini. Gülayşe daha fazla karşı koyamaz ve canından fazla sevdiği Ateş Kuşları'nı affeder. Ancak 25 yıl sonraki 6 Köksüz'ün büyük kavuşması Mercan'ın tutuklanmasıyla bölünür! Mercan neden tutuklandı?

Ali, Mercan'a evlenme teklifi ediyor!

Peki Ali bu ayrılığa izin verir mi? Vermez. Hatta nezarete girmenin bir yolunu bulur ve Mercan'a dillere destan bir evlilik teklifi yapar! Yıllardır bekleyişleri sonunda meyvesini veriyor mu? Yoksa Nazmiye'nin gölgesi bu kavuşmanın da mı üzerine düşecek?

Zıpkın ve Sare arasında neler yaşanacak?

Zıpkın'ın yüreğinin dilini çözmesi epey vakit alıyor. Peki Sare, Zıpkın'ın bu herkese mavi boncuk dağıtan tavrını fark ettiğinde ne yapacak? Aşkına sahip çıkmayan bu adama sırtını dönecek mi? Yoksa Zıpkın defteri kapanacak mı?

Barbaros'un Gülayşe'ye sürprizi!

Yemeğe gidecekleri akşam ablası tutuklanınca Gülayşe dışarı çıkmak istemez. Barbar ise bu kıza verdiği sözü tutmaya kararlıdır. Barbar nasıl bir çözüm bulacak? Peki bu tatlı hallerine ne zaman bir ad koyacaklar?

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

DİĞER
Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları! "Ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde saygıyla anıyoruz"
Başkan Erdoğan'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a tutumu hakkında ilk yorum: Bunun karşılığı olur!
Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı!
F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YALI ÇAPKINI 46 BÖLÜM FRAGMANI
📺Yalı Çapkını 45 BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE
BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | 10 Kasım
10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ 2023 | 10 Kasım mesajları ve sözleri Facebook, Twitter, Instagram
İstanbul namaz vakti ve ezan saatleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Athletic Bilbao - Celta Vigo maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Celta Vigo maçı ne zaman? 11:46
Trabzonspor yıldız golcü için özel uçak göndermiş! Trabzonspor yıldız golcü için özel uçak göndermiş! 11:46
Eyüpspor İzmir'de Altay'a konuk oluyor! Eyüpspor İzmir'de Altay'a konuk oluyor! 11:18
F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk dünya yıldızı! F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk dünya yıldızı! 11:16
Hatay'da G.Saray maçı öncesi 2 eksik! Hatay'da G.Saray maçı öncesi 2 eksik! 11:09
Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı! Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı! 11:03
Daha Eski
F.Bahçe'nin serisi Avrupa'da da sona erdi F.Bahçe'nin serisi Avrupa'da da sona erdi 10:35
Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray gruptan nasıl çıkar? 10:32
Fred gelişmesi! A. Demirspor maçında... Fred gelişmesi! A. Demirspor maçında... 10:17
Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman? 10:16
Arda Güler yine mi sakatlandı? Arda Güler yine mi sakatlandı? 09:25
Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları 09:14