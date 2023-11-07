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AİLE 20 BÖLÜM FRAGMANI | Aile yeni bölüm fragman izle SHOW TV

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile'nin merakla beklenen 20. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Diziseverlerin arama motorlarında araştırdığı Aile 20. bölümü fragmanını haberimizde bulabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 15:50
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AİLE 20 BÖLÜM FRAGMANI | Aile yeni bölüm fragman izle SHOW TV

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Aile'nin, 20. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Aile dizisinin yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Aile fragman izle konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

AİLE 20. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

AİLE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hülya'nın hamlesi Neşe'nin başına büyük bir dert açar. Hülya, ailesine karışmasının bedelini Devin'e kendi ailesi üzerinden ödetmeye kararlıdır. Leyla tarafında işler iyice sarpa sararken Aslan içlerindeki haini sonunda bulur. Serap gerekli planı kurarken; Cihan'ın da aklında kendilerine müttefik yapacakları yeni birisi vardır. Bunun için harekete geçer. Leyla tarafında işler iyice sarpa sararken Aslan içlerindeki haini sonunda bulur. Tüm aileyi elleriyle yaptığı yeni masada toplar Aslan da ortağı Bedri'ye karşı marinadaki hakimiyetini korumaya çalışırken işlerinin baltalanmasına sebep olan hainin peşine düşer. Devin annesini korumaya çalışırken; hatırlamak bile istemediği yıllar önceki o geceye döner Aslan ise Devin'i yalnız bırakmazken; sevdiği kadını aşkın iyileştirici gücüne inandırmaya çalışacaktır. İbo'nun kendileri için artık büyük bir tehdit olduğunu düşünen İlyas ve Serap, onu oyun dışı bırakmak isterler.

AİLE 20. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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