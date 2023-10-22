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📺Yargı 68 BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 68. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 68. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 68. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 01:50
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📺Yargı 68 BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 22 Ekim Pazar günü yeni ve 68. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 68. yeni bölümü...

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👉YARGI 68. BÖLÜM İZLE

YARGI 68. BÖLÜM KONUSU

Mercan'ı arama yolculuğunda her ihtimale sıkı sıkı tutunan Ceylin ve Ilgaz çifti için şimdiye kadar sürekli çatallanan ve artan ihtimaller, yavaş yavaş azalmakta ve onları gerçeğe doğru itmektedir. İlk hedefleri Efe'nin ardındaki gizemi çözmektir ancak bu yolda sarsıcı bir gerçekle karşı karşıya kalırlar.

Herkes kendi yöntemleriyle Mercan'ı aramak için dört bir koldan seferber olmaya devam eder. Tuğçe bütün azmini Mercan'ı bulmak için kullanır ve yeni bir bilgiye ulaşır. Yekta Kadir'in tahmin ettiğinden çok daha tehlikeli olduğu gerçeğiyle yüzleşirken, Can ve Osman'ın yanına yeni biri katılacaktır. Eren o gün sahilde olan şüphelilerin ifadelerini izlemeye devam ederken herkesi şoke edecek bir ayrıntı fark eder.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 68. BÖLÜM İZLE

Ceylin ve Ilgaz Mercan'ı bulmak uğruna yaptıkları illegal seçimlerden ötürü hiç beklemedikleri ve tehlikeli bir durumun içinde bulurlar kendilerini. Bilmedikleri ise Mercan'ın nerde olduğu gerçeğiyle burun buruna olduklarıdır.

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