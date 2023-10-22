Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 80 bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 80 bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 80. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 80. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 80. yeni ve 22 Ekim Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 01:05
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📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 80 bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 22 Ekim Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 80. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 80. BÖLÜMDE NELER OLDU? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Ailesinin ve sevdiklerinin ölü bildiği Ömer'in tek amacı Zehra'yı bulmaktır. Bu süreçteki çabaları onu hem yeni düşmanlarıyla hem de teşkilata geri getirecek Neslihan ile tanıştırır. Neslihan'ın tek hedefiyse kaybettiklerine rağmen verdiği sözleri tutup ona muhtaç olan insanları yalnız bırakmamaktır. Ancak karşısına çıkacak tehlikelerin o bile farkında değildir.

Dolaylı yollardan da olsa bu ikiliyi birleştiren en büyük nokta vatan sevgisi ve onu koruma arzusudur. Bu yolda onlara yine aynı amaç uğruna savaşan yeni ekip yardımcı olacaktır. Bu zorlu savaşta düşmanlar eskisinden de tehlikelidir. Teşkilat'ın yeni sezonunda yeni başlangıçlar, yeni hedefler ve tanışmalar kahramanları yeni sürprizlere sürüklese de yine değişmeyen tek şey vatan sevgisidir.

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