Haberler Dizi Haberleri 📺 ATEŞ KUŞLARI 26. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

📺 ATEŞ KUŞLARI 26. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 26. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 26. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 26. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 10:11
📺 ATEŞ KUŞLARI 26. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

ATEŞ KUŞLARI | Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 26. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonunda 26. bölüm 6 Ekim Cuma günü yayınlandı. Diziseverler, 26. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 26. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 26. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 26. BÖLÜM KONUSU

BOYNUNDA BARBAR'IN, PARMAĞINDA KARA'NIN YÜZÜĞÜ

Kara'nın böbreği iflas eder. Gülayşe ise bu sayılı günleri kalmış adama evlilik teklifi eder. Oysa Barbaros'un yüzüğünü aynı ona olan aşkı gibi hala yüreğinde saklıyor.

Peki tüm bunlara rağmen Gülayşe neden Kara'yı seçti? Barbaros, Gülayşe'nin başkasına evet dediğini duyunca bütün gemileri yakmayacak mı?

FEZA YAKALANIYOR MU?

Gülayşe, Feza'yı yakalamak için yem olacaktır. Ama onun için dünyayı yakmaya hazır Barbar, Gülayşe'nin tehlikeye girmesine nasıl izin verecek? Gülayşe bunu gizleyerek yapabilecek mi? Üstelik Barbar, Hacer'le Hacı Hafız'ın korumalık teklifini kabul etmişken!

KOCASI DEĞİL KORUMASI!

Gülayşe ve Barbar artık hep dip dibeler. Bu yüzden kalplerinin sesini duymamaya çalışmak daha da zorlaşır. Küçük didişmeleri eski günleri hatırlatırken birbirlerinden nasıl uzak duracaklar?

Ateş Kuşları dizisi 26. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

DİĞER
Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı canlı yayın hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef imha edildi! MSB açıkladı: 26 terörist etkisiz hale getirildi | İşte dakika dakika yaşananlar...
Sahalara döneceği maç belli oldu!
ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yalı Çapkını STAR TV son bölüm izle!
Aldatmak 40. bölüm full izle! (5 Ekim)
tv 8 canlı yayın - tv8 canlı izle (HD)
aspor canlı yayın izle
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mönchengladbach - Mainz maçı saat kaçta? Mönchengladbach - Mainz maçı saat kaçta? 10:15
Athletic Bilbao - Almeria maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Almeria maçı saat kaçta? 10:05
Beckham krampon fırlatma olayını açıkladı! Beckham krampon fırlatma olayını açıkladı! 10:01
Kocaelispor - Erzurumspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Erzurumspor maçı saat kaçta? 09:56
Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 09:46
Sahalara döneceği maç belli oldu! Sahalara döneceği maç belli oldu! 09:38
Daha Eski
Antalyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? 09:37
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? 09:23
İsmail Kartal'a flaş eleştiri! İsmail Kartal'a flaş eleştiri! 09:20
Maç sonu olay sözler! "TFF'ye başvuru yapsınlar" Maç sonu olay sözler! "TFF'ye başvuru yapsınlar" 09:09
Filenin Efeleri ikinci galibiyetini aldı! Filenin Efeleri ikinci galibiyetini aldı! 08:38
"Rakibin başını döndürdü" "Rakibin başını döndürdü" 08:34