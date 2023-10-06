📺 ATEŞ KUŞLARI 26. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

ATEŞ KUŞLARI | Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 26. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonunda 26. bölüm 6 Ekim Cuma günü yayınlandı. Diziseverler, 26. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 26. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 26. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 26. BÖLÜM KONUSU

BOYNUNDA BARBAR'IN, PARMAĞINDA KARA'NIN YÜZÜĞÜ

Kara'nın böbreği iflas eder. Gülayşe ise bu sayılı günleri kalmış adama evlilik teklifi eder. Oysa Barbaros'un yüzüğünü aynı ona olan aşkı gibi hala yüreğinde saklıyor.

Peki tüm bunlara rağmen Gülayşe neden Kara'yı seçti? Barbaros, Gülayşe'nin başkasına evet dediğini duyunca bütün gemileri yakmayacak mı?

FEZA YAKALANIYOR MU?

Gülayşe, Feza'yı yakalamak için yem olacaktır. Ama onun için dünyayı yakmaya hazır Barbar, Gülayşe'nin tehlikeye girmesine nasıl izin verecek? Gülayşe bunu gizleyerek yapabilecek mi? Üstelik Barbar, Hacer'le Hacı Hafız'ın korumalık teklifini kabul etmişken!

KOCASI DEĞİL KORUMASI!

Gülayşe ve Barbar artık hep dip dibeler. Bu yüzden kalplerinin sesini duymamaya çalışmak daha da zorlaşır. Küçük didişmeleri eski günleri hatırlatırken birbirlerinden nasıl uzak duracaklar?

Ateş Kuşları dizisi 26. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)