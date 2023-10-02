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SAFİR 6. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir'in merakla beklenen 6. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Safir 6. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 15:50
SAFİR 6. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 6. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Safir yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Safir fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SAFİR 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAFİR TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAFİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Feraye'nin kendisini abisi Ateş'le aldattığını zanneden Yaman, Feraye'ye hayatı zehir etmeye yemin eder. Yaman'ın ardı arkası kesilmeyen hamleleriyle Feraye iyice zor durumda kalır. Bu arada hızlı bir biçimde düğün hazırlıklarına başlanır. Ömer her şeyin adetlere uygun olmasını ister, önce kına olacaktır. Feraye'yi kabullenemeyen Gülfem'in ise bu işi bozmak için başka planları vardır. Bora cephesinde de sular durulmaz. Şüphelerinden kurtulamayan Vural oğluna gerçekte ne olduğunu öğrenebilmek için yeni bir adım atacaktır.

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