Ateş Kuşları 24. Bölüm tek parça full İzle - ATV Ateş Kuşları yeni bölüm izle

ATV'nin başarılı dizisi Ateş Kuşları izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor...

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Ateş Kuşları dizisinin 24. bölümü 22 Eylül 2023 Cuma akşamı izleyicilerle buluştu. Şimdi dizinin takipçileri internetten "Ateş Kuşları 24. Bölüm izle", "Ateş Kuşları son bölüm izle" ve "Ateş Kuşları 24. bölüm tek parça full izle" aramaları yapıyor. İşte Ateş Kuşları 24. Bölüm tek parça izleme linki ve son bölüme dair tüm detaylar...

ATEŞ KUŞLARI 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

ŞİRKET ELDEN GİDİYOR!

Nazmiye, Gülayşe'yi hem şirketten hem de evden kovar. Ancak Gülayşe yenilgiyi bu kadar çabuk kabul etmez. Babasının emanetine sahip çıkmak için diploma almaya karar verir. Peki ama Gülayşe diplomayı alana kadar, geriye bir şirket kalacak mıdır?

BARBAROS, GÜLAYŞE'YE DESTEK OLABİLECEK Mİ?

Barbaros, Gülayşe'ye kendisini unutturmaya çalışsa da onu bu zor zamanında bir başına bırakamaz. Elini tutamazken, Gülayşe'ye nasıl destek olacaktır?

ATEŞ KUŞLARI 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ATEŞ KUŞLARI YİNE SOKAKTA!

Evlerinden kovulan ateş kuşları şimdi aynı çocukluklarındaki gibi sokaktalardır. Gülayşe onu büyütmüş olan ailesine gerçekten sırtını mı döndü?

KARA YAŞAYACAK MI?

Kara ve Hüma nişanlanır. Feza ise Eyüboğlu mirasına konan Kara'nın ondan bağımsızlığını kazanacak olmasından hiç hoşlanmaz. Feza'nın bir sonraki hamlesi ne olacak?

Zıpkın, Kara'nın ölmek üzere olduğunu öğrenince Kara'ya kendi böbreğini teklif eder. Kara onu ölüme terk eden Zıpkın'ın böbreğiyle hayata geri dönmeyi kabul edecek midir?

ATEŞ KUŞLARI 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ATEŞ KUŞLARI 23. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

ZIPKIN'IN SEÇİMİ

Kara'yı öldürmek için kliniğe giden Zıpkın, diyalize bağlı ölüm döşeğindeki "kardeşini" görünce suçluluk duyar. Ancak Kara, Ateş Kuşları'nın suçluluk duymasını değil, bedel ödemesini ister ve Zıpkın'a zalimce bir seçim yaptırır: "Kime dokunayım? Hüma'ya mı Gülayşe'ye mi?"

LARA EYÜBOĞLU, BABASININ İSTEĞİNİ YERİNE GETİRECEK Mİ?

Nizam yoğun bakımda uyandığı gibi Lara'dan Ateş Kuşları'nı Mola Yeri'nden atmasını ister. Gülayşe ölüm döşeğindeki babasının isteğini ezip geçecek mi yoksa kardeşlerini sokağa mı atacak?

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BARBAROS, BABASINI ÖLDÜRECEK Mİ?

Çatal, Barbaros'un sevdiği kızı ve kendisine yıllarca manevi babalık yapan Nizam'ı öldürmeye çalışmıştır. Bu iş artık Barbaros'un dayanamayacağı bir hal almıştır. Barbaros artık bir baba katili mi olmuştur?

KARA NE İSTİYOR?

Tam da Gülayşe ve Barbaros ilişkisi parçalanırken Kara neden Lara'nın peşinde dolanmaya başlamıştır? Barbaros nikah masasında terk ettiği Gülayşe'yi nasıl koruyabilir?

ATEŞ KUŞLARI 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN