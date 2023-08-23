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MAVİYE SÜRGÜN 11. BÖLÜM FULL İZLE | SHOW TV Maviye Sürgün son bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle yeni bölüm

Başrollerini Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Maviye Sürgün, Show TV'de 11. bölümüyle ekrana geldi. Geçmiş bölümleriyle beğeni rekorları kıran Maviye Sürgün, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 11. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Maviye Sürgün 11. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün 11. bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 11. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 02:30 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 02:30
MAVİYE SÜRGÜN 11. BÖLÜM FULL İZLE | SHOW TV Maviye Sürgün son bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle yeni bölüm

MAVİYE SÜRGÜN 11. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Maviye Sürgün, yeni bölümüyle ekrana geldi. Damla Sönmez ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı, heyecan dolu konusu ile dikkat çöken dizinin 11. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Maviye Sürgün 11. bölüm izle, SHOW TV Maviye Sürgün yeni bölüm full izle - Maviye Sürgün dizisi canlı izle 11. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Maviye Sürgün dizisi 11. bölüm bilgileri...

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MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ 11. BÖLÜM KONUSU

Defne, Ozan'a altın çantasını verir, karşılığında Murat'ın sağlığı için gereken parayı alır. Ali ise Defne'nin kendisini sırtından bıçakladığını görmüştür. Ancak Ali'nin hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlaması uzun sürmez. Defne çantayı Ozan'a vermiş, Ali'nin davasında yardımı dokunacak bir çipi kopyalamıştır. Defne, Ali'ye karşı görevini yerine getirdiğini düşünür ve Murat'ın hastalığından dolayı da kasabadan gitmek ister. Ozan çantayı aldıktan sonra, çantada gizli bir çiple kasabanın geleceğini değiştirecek planına başlar. Ali, Defne'nin yanında olmak ister ve ona güç verecek adımı atar. Ozan ise Ali'nin ve ailesinin hayatını etkileyecek bir yola girer.

MAVİYE SÜRGÜN 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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