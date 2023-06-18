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📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - Teşkilat 78. son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 78. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 78. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 78. yeni ve 18 Haziran Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 02:00
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - Teşkilat 78. son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 18 Haziran Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 78. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 78. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

Siyah İnci ve Francis'in yokluğuyla Hartley, planını tek başına yürütmek zorunda kalır. Ekibin ise hedefi artık bellidir; David Hartley'in cezasını kesmek. Güzel günlerin kapısı aralanırken herkesin özlemini çektiği aile sıcaklığı yemek masasında yaşanır. Bitirici hamleyi yapmak için son bir şansı kalan Hartley duvara toslayacağından habersizdir. Ömer ve Zehra'nın birliktelik hayallerine ise bir tehdidin gölgesi yavaş yavaş yaklaşmaktadır!

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