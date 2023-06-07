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📺Çöp Adam 24. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 24. Bölüm izle, 7 Haziran Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 10:00
📺Çöp Adam 24. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 24. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 24. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM 24. BÖLÜM KONUSU

Peri, doktorla görüşmesinin ardından onu çok zorlayacak bir karar alır. Bir süre de olsa Tamer'den uzaklaşacak ve düşünecektir. Tamer ise söylediği yalan yüzünden pişman halde Peri'yi kararından döndürmeye çalışır. Hatta suçsuzluğunu kanıtlamak için kendinden hiç beklenmeyecek bir adım atar. Fakat yaptığı hiçbir şey Peri'yi ikna etmeye yetmez.

Bu sırada Bülent, yalıda yeni bir bomba patlatır ve herkesin sabrını taşırır. Meryem ise Yavuz'la konuşmayı bir türlü başaramanın çaresizliğindeyken aklına bir fikir gelir. Büyük bir sürpriz hazırlayacaktır. Bunun için de bugüne kadar asla yardım istemediği birine gider.

ÇÖP ADAM 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇÖP ADAM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Şehirden uzaklaşan Peri, Tamer'i düşünmemek için çabalar ancak Tamer, kendini ona hatırlatacak her şeyi yapar. Tam kararını vereceği sırada ortaya çıkan beklenmedik bir gelişme, Peri'yi altüst eder.

ÇÖP ADAM 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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