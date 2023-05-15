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📺Bir Küçük Gün Işığı 34. Bölüm FULL İZLE - Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 15 Mayıs Pazartesi akşamı 34. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 34. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 19:31 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 19:31
📺Bir Küçük Gün Işığı 34. Bölüm FULL İZLE - Bir Küçük Gün Işığı ATV son bölüm

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 34. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 15 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan 34. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 34. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 34. BÖLÜM KONUSU

Elif, Fırat'ın kendisini Sude'yle aldattığını öğrenir ve yıkılır. Fırat çok pişmandır ama Elif'in dünyası altüst olmuş, artık kime güveneceğini bilmiyordur. Elif, Güneş'i de alıp evden ayrılmak ister ama Ayten, bu şekilde davranarak Güneş'i arada bıraktığını söyler. Fırat, Sude'den şehri terk etmesini ister. Elif onu istemese de o Elif'ten vazgeçmeyecektir. Bu sırada Sinan, Dila'dan sözde kocasının onu dövdüğünü öğrenir ve konağı basar. Fırat ve Sinan karşı karşıya gelirken Sinan, Fırat'a, Elif'ten uzak durmasını söyler ve işler sarpa sarar. Fırat, Sinan ve Elif arasında neler olduğunu anlamaya çalışırken Sude'nin hamile olduğunu öğrenir. Fırat ya bu bebeğe sahip çıkacak ya da Sude bebeği aldıracaktır. Fırat bir yol ayrımındadır. Elif ise konağa döndüğünde beraberinde Fırat için bir sürpriz getirir.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

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